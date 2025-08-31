Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (30-08-2025)

Encuentran el cadáver de Matilde Muñoz, la española que desapareció en Indonesia

El último ataque israelí en la Franja de Gaza deja una veintena de muertos

Las autoridades de Indonesia han hallado el cuerpo sin vida de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años de origen gallego desaparecida en la isla de Lombok desde el 1 de julio, han confirmado fuentes de la familia, tras la información que les ha facilitado el Consultado español. Informa en el vídeo Juan Antonio Nicolay. Las mismas han indicado que el cadáver de la septuagenaria habría sido hallado enterrado en una playa de una zona cercana a la que le perdió la pista y han sido detenidas dos personas relacionadas con este hallazgo, que podría tener tintes homicidas. De hecho, la familia llevaba tiempo pensando que se trataba de "un crimen de manual" y ha reclamado a la Policía del país asiático y a Interpol que intensificaran la investigación.

Una veintena de personas han muerto y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí. El ataque más grave ha alcanzado un edificio residencial de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad. Otro bombardeo ha alcanzado una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.