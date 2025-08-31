Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (31-08-2025)

La Global Sumud Flotilla parte hacia Gaza con más de 300 personas

Alberto Núñez Feijóo celebra el tradicional acto en Cerdedo-Cotobate

Compartir







La Global Sumud Flotilla parte hacia Gaza con más de 300 personas

La Global Sumud Flotilla parte de Barcelona a Gaza con 22 barcos y más de 300 personas. Cientos de personas se han concentrado en el muelle para despedirles. Se unirán más barcos desde Grecia, Túnez e Italia.

No es la primera vez que se intenta romper el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza, pero esta vez no va un solo barco y la dimensión de esta expedición puede dificultar que Israel intervenga. Eso es lo que esperan los organizadores de esta misión humanitaria, que insisten en señalar que debería ser la comunidad internacional en frenar a Israel, y no ellos.

Alberto Núñez Feijóo celebra el tradicional acto en Cerdedo-Cotobate

Arranca el curso político y este domingo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el tradicional acto en Cerdedo-Cotobate, en Pontevedra. Ha estado acompañado por Alfonso Rueda y Miguel Tellado.