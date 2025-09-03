Logo de InformativosInformativos
Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (03-09-2025)

Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco Informativos Telecinco 2025 Mediodía 03/09/2025
Las noticias, de la mano de Isabel Jiménez y Ángeles BlancoInformativos Telecinco

  • Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey ante el inicio del año judicial

  • Estados Unidos publica el vídeo del ataque a un barco en el Caribe y Venezuela afirma que se creó con IA

Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey ante el inicio del año judicial

Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha entregado al monarca la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024.

Estados Unidos publica el vídeo del ataque a un barco en el Caribe y Venezuela afirma que se creó con IA

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela es máxima. El ataque de Washington contra un barco venezolano ha dejado 11 muertos. EEUU dice que eran narcotraficantes y han publicado el vídeo del ataque. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que las imágenes se han creado con Inteligencia Artificial.

