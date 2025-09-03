Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (03-09-2025)

Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey ante el inicio del año judicial

Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey ante el inicio del año judicial

Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha entregado al monarca la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela es máxima. El ataque de Washington contra un barco venezolano ha dejado 11 muertos. EEUU dice que eran narcotraficantes y han publicado el vídeo del ataque. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que las imágenes se han creado con Inteligencia Artificial.