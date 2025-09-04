Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (04-09-2025)

15 muertos y 23 heridos en un accidente de funicular en Lisboa

Sigue el boicot contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España

Compartir







15 muertos y 23 heridos en un accidente de funicular en Lisboa

Jueves negro en Portugal. El país vecino está de luto por los 15 los fallecidos y 23 heridos, en el accidente de un funicular en la capital, Lisboa. Dos son españoles, aunque ya han sido dados de alta. La cabina del vehículo ha quedado completamente destrozada. Durante toda la noche los investigadores han estado tratando de averiguar por qué uno de esos vagones se soltó y, a gran velocidad y calle abajo, terminó empotrándose contra un edificio.

Sigue el boicot contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España

Boicot a la vuelta ciclista a España por la guerra en Gaza. Un grupo de activistas consiguió parar la etapa en Bilbao kilómetros antes de la meta. Durante buena parte del recorrido irrumpieron en la carrera y se vivieron escenas de mucha tensión. Los activistas contra el genocidio palestino quieren que se expulse de la competición al equipo Israel Premier Tec.