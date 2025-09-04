Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (04/09/2025)

16 muertos en el funicular de Lisboa

Bronca apertura del año judicial

Ya son 16 las víctimas mortales provocadas por el accidente del funicular en Lisboa. Portugal está de luto por esta tragedia que suma además una veintena de heridos, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta. La investigación avanza con la hipótesis de que el emblemático funicular descarriló porque se rompió el cable de seguridad que une sus dos cabinas.

Partido Popular y jueces recrudecen su ofensiva contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La indignación por su presencia en la apertura del año judicial junto al rey ha hecho que diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) den un paso más y hayan enviado una carta a la presidenta del Tribunal Supremo para que pida a García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, que no participe. Y con los mismos argumentos que los magistrados, Alberto Núñez Feijoo tampoco asistirá al igual que presidente del Senado. Los socialistas califican de "grave desconsideración" el plantón a Felipe VI.