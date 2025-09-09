Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (09-09-2025)

El Consejo de Ministros aprueba el embargo de armas a Israel

Un barco de la flotilla de la libertad es atacado por un supuesto dron en Túnez

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes una serie de medidas contra Israel. Este lunes, Pedro Sánchez acusó abiertamente al Ejecutivo de Netanyahu de genocidio en Gaza. España da un paso adelante y va a llevar a cabo un embargo de armas más extensivo. Tel Aviv reacciona calificando a nuestro país de antisemita y ha prohibido la entrada en Israel de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra Sira Rego.

Ataque contra la Flotilla Sumud en Túnez

La flotilla internacional ha denunciado el ataque a unos de sus barcos, que ha sido alcanzado por un dron y las llamas se extienden por la proa. El ataque se produce después de la ofensiva de Israel con la que pretende volar todos los edificios altos de Gaza promovido tras un atentado terrorista en Jerusalén con seis fallecidos, entre ellos un español.

Accidente de tráfico en México

Fatídico accidente en México. El protagonista, un autobús repleto de pasajeros, que se queda parado en mitad en las vías justo cuando pasa un tren de mercancías. 10 personas han muerto y hay decenas de heridos.