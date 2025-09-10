Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (10-09-2025)

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cara a cara en el Congreso en una sesión en la que se va votar la reducción de la jornada laboral

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo en un ataque a Ucrania: elevan el nivel de alerta al máximo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cara a cara en el Congreso

Primer cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso en una sesión en la que se va votar la reducción de la jornada laboral. Sin el apoyo de Junts, el Gobierno no la podrá sacar adelante, pero en el hemiciclo se debatirá la situación procesal de la mujer del presidente y del Fiscal General del Estado.

El Gobierno muestra su apoyo al Fiscal General del Estado

El Gobierno sigue manteniendo su apoyo a Álvaro García Ortiz a pesar de que se sentará en el banquillo de los acusados en noviembre acusado de un delito de revelación de secretos. El juez le fija una fianza de 150.000 euros.

Begoña Gómez acude a declarar ante el juez

La otra cita judicial la tiene hoy la mujer del presidente. Begoña Gómez acude a declarar acompañada de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El juez quiere saber si trabajó para ella en asuntos de carácter privado. La esposa de Pedro Sánchez está acusada de cinco delitos, entre ellos, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Polonia ha cerrado su espacio aéreo por una invasión de drones rusos

Varios artefactos han sido derribados y el Ejército de Polonia ha activado la alerta militar, cerrando entre otros, el aeropuerto de Varsovia, y pidiendo a la población que no salga