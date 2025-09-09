Carlos Franganillo analiza el auto del Tribunal Supremo que coloca ya a Álvaro García Ortiz en el banquillo

Carlos Franganillo, sobre el procesamiento de Álvaro García Ortiz: "Un hecho inédito en democracia"

Carlos Franganillo, el director de 'Informativos Telecinco' y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha arrancado el informativo de este martes 9 de septiembre analizando la crisis política que rodea a Álvaro García Ortiz.

Este martes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado un auto en el que coloca a Álvaro García Ortiz ya en el banquillo. "El momento de la verdad para el Fiscal General del Estado se acerca un poco más, con el anuncio de la apertura del juicio oral", ha comenzado diciendo Franganillo.

"Será la primera vez que alguien que ocupa ese cargo tan sensible se siente en el banquillo, a no ser que dimita antes de que llegue ese día. Pero no parece nada probable", ha agregado el presentador.

El apoyo del gobierno "a pesar de la incomidad que genera en buena parte del mundo de la Justicia"

Franganillo ha destacado que "Álvaro García Ortiz se mantiene firme y cuenta con el apoyo decisivo del gobierno, que vuelve a expresar su respaldo a pesar de la incomidad que genera en buena parte del mundo de la Justicia".

Ortiz "se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos por supuestamente filtrar datos de la pareja de una rival política del gobierno, el novio de Isabel Díaz Ayuso, implicado en un caso de fraude fiscal".

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez y al Ejecutivo de de llevar a España a una situación de “degradación institucional insoportable”.