Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (10/09/2025)

Un jefe de Bomberos declara que Emergencias fue alertada a las 17:30 horas del 29O de que el barranco del Poyo ya estaba al límite

Begoña Gómez admite ante el juez Peinado que su asesora le hizo excepcionalmente algún "favor"

Compartir







Un jefe de Bomberos declara que Emergencias fue alertada a las 17:30 horas del 29O de que el barranco del Poyo ya estaba al límite

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso, el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica DANA, ha declarado este miércoles ante la jueza que instruye la causa, que a las 17:30 horas Emergencias recibió el aviso de que el barranco del Poyo a su paso por Ribarroja del Turia (Valencia) estaba al límite y que una calle del municipio ya se había inundado. Esta declaración es clave, ya que Alonso firmó los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Juzgado de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la DANA.

Begoña Gómez admite ante el juez Peinado que su asesora le hizo excepcionalmente algún "favor"

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha defendido ante el juez Juan Carlos Peinado, que su asesora le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales, como cuando envió un correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La empresaria ha comparecido brevemente este miércoles, por cuarta vez, para reiterar las funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.