Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (11-09-2025)

Buscan al asesino de Charlie Kirk, el líder conservador de Estados Unidos muerto a tiros en un acto político

CIS mantiene al PSOE como primera fuerza, nueve puntos por encima del PP, con su peor porcentaje de la legislatura

Compartir







Buscan al asesino de Charlie Kirk, el líder conservador de Estados Unidos muerto a tiros en un acto político

Sin rastro del asesino de Charlie Kirk, un influencer próximo a Donald Trump. Un atentado político, grabado en directo por decenas de cámaras en la Universidad de Utah, que desató el pánico entre los asistentes. Nada más producirse el disparo, el seguidor de Trump cayó al suelo mientras los cientos de asistentes al evento político huían despavoridos intentando ponerse a salvo. En un primer momento, dos personas fueron detenidas por parte del FBI y del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Sin embargo, estos dos detenidos eran puestos en libertad tras comprobar que no guardan "vínculos actuales con el tiroteo". Por su parte, el presidente de Estados Unidos lo considera un "mártir de la libertad".

CIS mantiene al PSOE como primera fuerza, nueve puntos por encima del PP, con su peor porcentaje de la legislatura

El Barómetro de Opinión del mes de septiembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza y aumentando a nueve puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura. En concreto, el sondeo otorga al PSOE una estimación del 32,7%, frente al 23,7% que calcula para los 'populares'. Respecto al barómetro de julio, el anterior con intención de voto, el PSOE ha crecido más de cinco puntos y medio y el PP se ha dejado casi tres.