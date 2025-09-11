Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (11/09/2025)

Buscan al asesino de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, que continúa fugado

El Gobierno responde a Netanyahu, que acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida"

En Estados Unidos buscan al hombre que ha matado a Charlie Kirk, activista proTrump, de un disparo y que de momento sigue fugado. Las autoridades se muestran desconcertadas y el Gobierno culpa a la extrema izquierda mientras se agrava la polarización en un país cada vez más quebrado por la violencia política. El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información fiable. Los agentes han encontrado en un área boscosa el fusil con el que acabaron con la vida de Kirk y tienen huellas de los pies y de las manos del asesino. Por las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas, el sospechoso es un individuo de edad universitaria.

El Ejecutivo ha calificado de "falsos y calumniosos" los comentarios realizados por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha acusado al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber hecho una "amenaza genocida" contra Israel, defendiendo nuevamente que está en contra de "cualquier forma de antisemitismo" y reclamando una vez más el cese de la violencia en Gaza. "España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia", subraya el Ministerio español de Asuntos Exteriores.