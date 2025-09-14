Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (14-09-2025)

Se registran largas colas y retrasos en los controles del aeropuerto Madrid-Barajas por la huelga del personal de seguridad

Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras la explosión en un bar de Vallecas, Madrid

Los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han registrado esta mañana retenciones por el arranque de la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa. Colas y colas de hasta hora y media para pasar los controles en el aeropuerto de Barajas, en una nueva mañana caótica. Hay quién ha perdido el avión y la paciencia. Todo por la huelga de los vigilantes de seguridad que piden mejoras laborales. Día difícil para moverse por la capital porque, además, el centro de Madrid está blindado a esta hora por el arranque de la última etapa de la Vuelta Ciclista y las protestas propalestinas previstas.

Un hombre de 52 años ha muerto como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas.