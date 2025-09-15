Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (15-09-2025)

Satisfacción en el Gobierno por el resultado del boicot al equipo ciclista de Israel en La Vuelta

Segunda jornada de huelga en Barajas con largas colas en los controles de seguridad

Pedro Sánchez se felicita por la repercusión mundial que ha tenido la protesta en la final de la Vuelta y reclama que Israel, como en su día se hizo con Rusia, no participe en ninguna competición deportiva internacional. El líder de la oposición acusa al presidente del gobierno de provocar los disturbios y lamenta la imagen internacional que, asegura, ha dado nuestro país.

De nuevo, colapso en el aeropuerto de Madrid. Colas y esperas larguísimas, de más de hora y media en los controles de pasajeros. Hay un paro indefinido al que están convocados ochocientos vigilantes de seguridad que exigen mejoras laborales. Hablan de trabajo excesivo en Barajas, por lo que no parece que la cosa se vaya a solucionar a corto plazo.