Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (19-09-2025)

La ONU eleva a 56.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja

Un terremoto de 7,8 sacude la república rusa de Kamchatka

Compartir







La ONU eleva a 56.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha elevado este jueves a 56.000 el número de palestinos que han abandonado la ciudad de Gaza desde el pasado domingo como consecuencia de que el Ejército israelí haya intensificado su ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino. "Se han registrado unos 200.000 desplazamientos del norte al sur de Gaza solo en el último mes, incluyendo 56.000 desde el domingo, hasta ayer (este miércoles), ha indicado en rueda de prensa, un día después de estimar en 40.000 los palestinos huidos de la mencionada localidad en tan solo 48 horas.

Un terremoto de 7,8 sacude la república rusa de Kamchatka

La tierra ha vuelto a temblar en la república rusa de Kamchatka. El seísmo ha sido de 7,8 y ha obligado a activar la alerta de tsunami en la costa de Rusia. Al terremoto de magnitud 7,8, le han seguido varias réplicas. Este es el segundo terremoto en pocas semanas en la zona. Ya hubo otro hace tan solo mes y medio, de magnitud 8,8. Esta vez, el seísmo obligado a activar la alerta de Tsunami en toda la costa este de Rusia y hasta Alaska.