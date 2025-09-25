Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (25-09-2025)

Pedro Sánchez defiende la inocencia de su hermano y de su mujer desde la ONU

Pedro Sánchez defiende la inocencia de su hermano y de su mujer desde la ONU

Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo pese a la situación judicial tanto de su hermano, David Sánchez, como de su esposa, Begoña Gómez, ambos a las puertas de afrontar juicio oral, en el caso de la esposa del presidente con la petición del juez Peinado de que se enfrente a un jurado popular. En una comparecencia desde Nueva York tras participar en diferentes actos alrededor de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno ha asegurado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", como ya ha repetido en anteriores ocasiones.

Las pulseras antimaltrato vuelven al Congreso

Nuevo pulso en el Congreso entre Gobierno y oposición a cuenta de las pulseras antimaltrato. La delegada del Gobierno para la violencia de género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este jueves en el parlamento, un día después de la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que no ha convencido a los diputados sobre su gestión de los dispositivos y las consecuencias para el día a día de las mujeres afectadas por los fallos. Los populares no sueltan el tema que este jueves tendrá segunda parte.