Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (25-09-2025)

El buque 'Furor' de la Armada Española espera orden de zarpar, hoy mismo, para proteger a la flotilla humanitaria de Gaza. Lo anunció anoche Pedro Sánchez, después de que algunos de esos barcos volvieran a sufrir ataques explosivos y con ácidos desde drones. El buque de acción marítima 'Furor' se prepara para zarpar desde el puerto de Cartagena, en Murcia, para acudir a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha destacado. Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista realizada en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. Cuestionado por si se presentará a las elecciones generales de 2027, Sánchez ha respondido con contundencia: "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido".