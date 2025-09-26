Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (26-09-2025)

Israel coloca altavoces para emitir el discurso de Netanyahu ante Naciones Unidas en la Franja de Gaza

La Ertzaintza investiga si unos monitores se bañaron desnudos con menores en un campamento de Bernedo, Álava

El político más denostado por más países está a punto de dirigirse a la asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Benajmin Netanyahu llega decidido a rechazar a toda costa un Estado Palestino. En las últimas horas se ha rodeado de incondicionales partidario de su ofensiva sobre Gaza y Hamás. Desoyendo la creciente presión internacional y las continuas protestas contra dos años de masacre de civiles palestinos. Además, el Ejército de Israel ha iniciado procedimientos para la instalación de altavoces de cara a emitir en la Franja de Gaza el discurso que dará este jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en pleno recrudecimiento de la ofensiva militar lanzada contra el territorio costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Escándalo en Bernedo, en Álava, por un polémico campamento, en el que los monitores se duchaban con los niños y las niñas. Las familias han sacado a la luz ahora mensajes y cartas de sus hijos que están traumatizados por la experiencia. Los organizadores denuncia un ataque de transfobia y defienden las duchas mixtas como forma de "normalizar todos los cuerpos". Ahora, la Ertzaintza investiga lo ocurrido en el campamento privado que tuvo lugar el pasado mes de agosto en la localidad alavesa de Bernedo en el que, según las denuncias recibidas, los monitores iban sin ropa y se duchaban desnudos con los chicos y chicas de 13 a 15 años que acudieron a él.