Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (26/09/2025)

Benjamin Netanyahu, en la ONU: "Hay que terminar el trabajo"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha disfrazado las masacres en Gaza como una guerra justa, de buenos contra malos, ha asegurado que su país debe completar el trabajo en el enclave palestino. Así se ha manifestado ante una Asamblea General de la ONU casi vacía puesto que la mayoría de representantes se han ido como protesta. Netanyahu niega el "genocidio" y carga contra quienes reconocen el Estado palestino, asegurando que "alientan el terrorismo". Está dispuesto a seguir adelante a pesar de que cada vez se encuentra más aislado internacionalmente. Sobre ello nos ha dado su opinión Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea.

Narcotráfico en el Puerto de Valencia: la operación se salda con 80 detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de Valencia. La operación 'Spider' se ha saldado con la detención de 80 personas, entre ellos estibadores, narcotraficantes colombianos y de los Balcanes y hasta un guardia civil. Se han llevado a cabo 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en Ibiza, donde se han incautado más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego. La trama contaba con 'hombres araña' que se dedicaban a escalar por los contenedores para acceder hasta la mercancía.