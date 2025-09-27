Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (27-09-2025)

Begoña Gómez no acude a la citación del juez Peinado al ser un trámite en el que no es necesaria su presencia

La ONG Médicos sin Frontera suspende sus actividades en Gaza

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que la esposa de Sánchez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado por malversación, han renunciado a acudir a la comparecencia prevista en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

La misma decisión ha adoptado la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada.

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha suspendido este viernes sus actividades en la ciudad de Gaza debido a los constantes bombardeos por parte del Ejército israelí en el enclave palestino y el avance de los tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones.

"No nos ha quedado otra opción que detener nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes", ha explicado el coordinador de emergencia de MSF en Gaza, Jacob Granger, agregando que esto pone en peligro a "los más vulnerables", como bebés en cuidados neonatales o aquellos con graves lesiones y enfermedades potencialmente mortales, incapaces de moverse.