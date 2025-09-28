Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (28/09/2025)

Ataque masivo de Rusia sobre localidades de Ucrania

Asesinada presuntamente por su pareja en Sevilla

Compartir







Ataque masivo de Rusia sobre localidades de Ucrania

Las tropas rusas han lanzado contra Ucrania uno de los mayores ataques desde que empezó la invasión. Casi 600 drones y medio centenar de misiles han aterrorizado a la población durante una ofensiva de 12 horas que se han hecho eternas. Hay al menos cuatro fallecidos. "Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes", ha denunciado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha añadido que Moscú puede continuar esta guerra gracias a los réditos de la venta de energía.

Asesinada presuntamente por su pareja en Sevilla

Una mujer de 28 años ha sido asesinada con un arma blanca en Sevilla, en lo que la Policía Nacional investiga ya como un posible nuevo caso de violencia machista. Un joven de 21 años, pareja de la víctima, está detenido como presunto autor de los hechos. Sanitarios del 061 han indicado a Emergencias 112 que el arrestado ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena, de la capital andaluza, tras haber intentado autolesionarse.