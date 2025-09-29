Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (29/09/2025)

Emergencias sitúa lo peor del temporal en el mar, pero mantiene la alerta en la zona de la DANA esta madrugada

La borrasca extratropical Gabrielle que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (València), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de Valencia y Cataluña. De hecho, la Aemet ha advertido del "peligro extraordinario" de esta borrasca en la Comunidad Valenciana, donde esta madrugada los bomberos han tenido que rescatar a una persona del interior de su vehículo atascado por el agua en Sant Jordi.

Donald Trump ha afirmado tras su cara a cara en la Casa Blanca que Netanyahu ha aceptado su plan de paz para poner fin a la guerra de Gaza y ha dejado en manos de Hamás la responsabilidad de su fracaso. Y no han faltado órdagos para la organización terrorista. El primero, dará manos libres a Netanyahu para hacer lo que "tenga que hacer" si Hamás dice no a su programa de 20 puntos. De hecho, el ultimatum está encima de la mesa: tiene 72 horas para hacerlo y liberar a los rehenes.