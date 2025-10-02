Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (02-10-2025)

Israel pone fin a una de las mayores acciones de solidaridad con Palestina con la intercepción y detención de la flotilla

Dos muertos a manos de la Gendarmería de Marruecos que denuncia un asalto a un cuartel cerca de Agadir

Israel no ha querido que el avance de la flotilla humanitaria hacia Gaza pase de este jueves 2 de octubre. De esta forma, las fuerzas navales israelíes ponen fin a una de las mayores acciones de solidaridad con Palestina con el abordaje de las embarcaciones. Tras más de 24 horas de tensión, los miembros de la flotilla eran conscientes de la incursión israelí. Muchos de ellos dejaban mensajes grabados en sus teléfonos móviles por si eran detenidos. Una de ellas era Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, que pedía el máximo ruido posible para presionar a los gobiernos para que exigiesen la liberación de los miembros de la flotilla tras ser interceptados por Israel. La joven ecologista sueca Greta Thunberg ha sido otra de las personas que han sido detenidas a bordo de esta flotilla. Todos ellos están siendo trasladados al puerto de Ashdod. La Flotilla Sumud ha confirmado que entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas.

Dos personas han muerto en una localidad a las afueras de Agadir, en Marruecos, por heridas de bala de las fuerzas de seguridad, que han alegado actuar en legítima defensa denunciando un ataque contra un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios desatados durante las protestas juveniles en distintas ciudades del país norteafricano reclamando al Gobierno mejoras en los servicios públicos. Los efectivos de la Gendarmería en Laqliaa, municipio ubicado en el sur de Marruecos, han asegurado en un comunicado que emplearon sus armas "en el marco de la legítima defensa" después de un varios grupos de personas atacaran el puesto local, en una actuación que se ha saldado con dos fallecidos por herida de bala y varios heridos.