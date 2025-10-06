Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (06-10-2025)

Llega a Madrid el primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla

Arranca una semana clave para el futuro de Oriente Medio

El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud aterrizaba este domingo en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal, tras ser detenidos por Israel cuando intentaban llegar por mar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Familiares, amigos y representantes políticos les han recibido a su llegada a la terminal entre banderas palestinas y gritos en favor de la flotilla.

En la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos 28 españoles junto a activistas de otras muchas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado que su delegación ha llegado ya a Egipto para abordar las negociaciones indirectas con Israel sobre la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un final de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y la liberación del resto de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo islamista ha señalado que la delegación, encabezada por el jefe negociador del grupo, Jalil al Haya, está ya en el país africano "para iniciar negociaciones sobre los mecanismos para un alto el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y un intercambio de prisioneros", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.