Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (08-10-2025)

Encuentran de madrugada a las dos últimas víctimas del derrumbe de un edificio en Madrid

Piden investigar los casos de tres mujeres que han muerto tras participar en los polémicos cribados de Andalucía

Compartir







Los perros localizaron, de madrugada, a las dos últimas víctimas del derrumbe de un edificio en Madrid

Esta pasada madrugada se han localizado a las dos últimas víctimas del derrumbe de un edificio en Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha señalado que es "obvia" la acumulación de material de obra. Los bomberos han confirmado que un colapso en la quinta planta del edificio causó el derrumbe. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. Cuatro trabajadores han muerto.

Piden investigar los casos de tres mujeres que han muerto tras participar en los polémicos cribados de Andalucía

La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama pide que se investiguen los casos de al menos tres mujeres que han muerto por esta enfermedad después de haber participado, supuestamente, en los polémicos cribados que se realizaron en Andalucía. Van a presentar una demanda colectiva contra la Junta.