Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (08/10/2025)

La consejera de Salud de Andalucía dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama

Un colapso en la terraza de la quinta planta causó el derrumbe en Madrid por la acumulación de material

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha dimitido de su cargo este miércoles por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

El edificio que se ha derrumbado este martes en Madrid estaba siendo rehabilitado y tenía licencia de obra desde el pasado febrero. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha señalado que es "obvia" la acumulación de material de obra. Los bomberos han confirmado que un colapso en la quinta planta del edificio causó el derrumbe. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. Cuatro trabajadores han muerto.