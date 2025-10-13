Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (13/10/2025)

Trump y el resto de mediadores firman el acuerdo de paz para Gaza en Egipto

Trump, a Pedro Sánchez en Egipto sobre el gasto en Defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

El presidente de EEUU, Donald Trump, el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani y los presidentes de Egipto y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, han firmado este lunesel acuerdo de paz para Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aludido a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, a la que ha acudido el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.