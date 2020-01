'The Good Doctor', estreno de la segunda temporada este martes a las 22.00 horas en Telecinco

'The Good Doctor' estrena su segunda temporada este martes a las 22:00 horas en Telecinco. Freddie Highmore volverá a ganarnos el corazón dando vida al doctor Murphy y el lado más humano de los hospitales, en su segunda temporada no dejará indiferente a nadie. No te lo pierdas, este martes a las 22 horas en Telecinco.