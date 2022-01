El limón de Europa se postula como un gran aliado para luchar contra el cambio climático

La sostenibilidad que envuelve al cultivo y la producción de limón en Europa da pie que c ada vez más consumidores opten por incorporar a su alimentación cotidiana este cítrico , que sobre todo procede de campos situados en la zona del Mediterráneo . Alemania y Francia son sus principales mercados dentro de la Unión Europea, los cuales siguen incrementado la demanda debido a la confianza depositada en uno de los alimentos más sanos y populares de la dieta mediterránea.

En ambos países, además de España, la sostenibilidad ha pasado a ser un concepto que está en boca de todo el mundo, especialmente entre los consumidores más preocupados por el futuro del planeta; que lo han hecho suyo como una exigencia ante la que no cabe ninguna negociación. En el sector son conscientes de esta nueva realidad y, en virtud de ello, han implantado una hoja de ruta basada en optimizar su relación con el medio ambiente, mediante un enfoque en la ecoeficiencia y prevención , que minimiza tanto el uso de insumos como de recursos naturales.

Estas y otras particularidades del limón de origen europeo son difundidas por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) en la campaña de promoción Welcome to the Lemon Age, la cual cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria respecto a los limones extracomunitarios.