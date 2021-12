No obstante, el limón pasó algo desapercibido para las civilizaciones de griegos y romanos, y no fue hasta la Edad Media cuando comenzó a consumirse de forma habitual. Incluso ya en el siglo XVI dio el salto al Nuevo Mundo, tras surgir los primeros hallazgos en torno a sus atributos; al descubrir que era eficaz contra el escorbuto, enfermedad que desarrollaban los marineros por la falta de vitamina C. Esto le hizo convertirse en un fijo de las travesías al continente americano.