Uso responsable de agua y protector de la biodiversidad

Aumento de la producción ecológica

En definitiva, el sector del limón europeo protege y restaura el medio ambiente a la vez que produce un alimento que es fuente de Vitamina C y que cuenta con los mayores estándares de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad. Un producto de origen local, muy versátil en la gastronomía y que forma parte de la Dieta Mediterránea, tal y como se está encargando de divulgar la campaña Welcome to the Lemon Age.