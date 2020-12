El limón está más de moda que nunca, tal y como demuestra la campaña Welcome to the Lemon Age. Es un alimento natural, sin grasa, sin sal ni sodio, con bajo contenido en azúcares y fuente de vitamina C. Un producto completo y versátil que está al alcance de la mano durante todo el año, lo que garantiza la máxima frescura ya sea para exprimir un agradable zumo reparador o para conseguir una ralladura que sea la guinda de un buen postre que deje con la boca abierta a la familia y amigos.