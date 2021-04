Los mentores de 'Top Star': "Somos una gran familia disfuncional"

Danna Paola: "Lo mejor de 'Top Star' es que el público tiene la decisión final"

“Esto va a ser una bomba de relojería porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua y digo las cosas de forma muy directa, pero estoy segura de que puedo aprender mucho de mis compañeros mentores. En realidad, eso es lo que más me emociona”, ha señalado la actriz y cantante. "Lo mejor de 'Top Star' es que el público es quien tiene la última palabra desde el plató, "el talento no se va con las manos vacías", ha asegurado.