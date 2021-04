Llega a Telecinco ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’, el primer concurso musical que pone precio al talento

Es precisamente este carácter inédito del programa lo que más ha llamado la atención del presentador: “En otros talents que he presentado el formato ya está muy testado en otros países y te lo dan casi con un libro de instrucciones. En ‘Top Star’ nos hemos enfrentado a muchos retos y obstáculos que han surgido al ponerlo en marcha y lo estamos creando minuto a minuto. Formar parte de ese proceso creativo está resultando nuevo y apasionante. Estoy muy integrado en el equipo, me piden la opinión y el punto de vista para muchas cosas, incluso de la mecánica. Poder participar de esta forma, después de tantos años trabajando en programas y de tantos talents a mis espaldas, está siendo para mí como un soplo de aire fresco”.

Los mentores

Danna Paola, artista internacional del momento

Tras debutar en la música lanzando un álbum con tan solo seis años, protagonizar algunos de los fenómenos recientes de la televisió n (‘Élite’, ‘Atrévete a soñar’) y participar como juez en el talent show mexicano ‘La Academia’, Danna Paola llega a ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’. La actriz y cantante ha prestado su voz a algunos de los personajes más queridos de Disney en películas como ‘Toy Story’, ‘Enredados’ y ‘Raya y el último dragón’ y ha protagonizado musicales en América como ‘Wicked’ y ‘Hoy no me puedo levantar’. Acumula más de 30,5 millones de seguidores en Instagram.

“Esto va a ser una bomba de relojería porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua y digo las cosas de forma muy directa, pero estoy segura de que puedo aprender mucho de mis compañeros mentores. En realidad, eso es lo que más me emociona”, señala la actriz y cantante.

Isabel Pantoja, cuarenta años en los escenarios

“Ahora estoy más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y, además, los talentos que vamos a ver en ‘Top Star’ no son niños, que son lo que más me emociona del mundo. ¡Aquí no creo que llore tanto!”, ha recalcado.