Bélgica se postula para ganar la Eurocopa gracias a los errores defensivos de Rusia (3-0)

La selección belga salió con un once que les faltaba jugadores importantes , De Bruyne porque se está recuperando de una lesión y Eden Hazard, por decisión técnica. Aun así el equipo de Roberto Martínez presentó a unos titulares con mucha calidad en los que destacaban: Lukaku, Mertens, Courtois, Carrasco y Alderweireld. En cambio, en la selección de Rusia las amenazas venían con los nombres de Golovin y Dzyuba, un delantero temible .

Gol de Lukaku y varias lesiones

Los primeros minutos fueron de ritmo lento pero en el minuto 10, en una jugada aislada, un error de defensivo del central ruso, Andrei Semenov, acabó en gol de Romelu Lukaku que no perdonó el regalo para anotar el primer tanto del partido que dedicó a su compañero en el Inter de Milán, Eriksen. Una jugada polémica por posible fuera de juego del delantero belga, pero el arbitró interpretó que era un balón que venía de un rival y el tanto subió al marcador.

Otro error y otro gol

En el partido no había ocasiones claras, hasta que otro fallo defensivo esta vez en el despeje del portero ruso, Shunin, provocó que Meunier anotará a placer el segundo gol del partido siete minutos después de entrar en el campo, como curiosidad el mediocentro belga había ya marcado en este estadio en el último partido de su selección del mundial de 2018.

Con el 2-0 los belgas durmieron el partido con el balón, creando peligro pero sin ninguna ocasión realmente clara a excepción de un gran jugada de Carrasco regateándose a varios defensa y que no encontró los tres palos por centímetros. Rusia no creaba nada en ataque, además tuvo que hacer el segundo cambio por lesión en el minuto 43, Zhirkov por Karavaev. La ofensiva rusa era nula y Courtois no intervino prácticamente en toda la primera parte.