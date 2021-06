Benzema no se pone nervioso: Definición de crack para lograr un doblete ante Portugal

El encuentro entre Portugal y Francia no defraudó, tuvo de todo, goles, grandes jugadores, jugadas polémicas y acciones espectaculares. La primera parte acabó en empate, primero los lusos se adelantaba con un gol de penalti de Cristiano Ronaldo, los franceses empataba tras una acción dudosa que Mateu pitó pena máxima. Benzema no perdonó desde los once metros.