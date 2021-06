Cristiano Ronaldo se despidió de la Eurocopa tras caer derrotado contra Bélgica con un solitario gol de Thorgan Hazard. El portugués que levantó el trofeo en la pasa edición ya no podrá continuar avanzando en el torneo ni aumentar su cuenta goleadora, pero lo que no volvió a gustar en su país fue el gesto que hizo tras el pitido final.

No es la primera vez que el capitán de Portugal paga su frustración con el brazalete y no es la primera vez. Cuando le anularon un gol contra Serbio se lo quitó y lo lanzó sobre el césped. Tras el encuentro contra los belgas volvió a hacerlo. En cuanto pitó el final el colegiado lo primero que hizo fue lanzar la insignia contra el verde con rabia.

Este gesto ya fue muy criticado esa primera vez e incluso su seleccionador tuvo que salir en su defensa asegurando que no eran un desprecio hacia el país ni a la Selección. En esa ocasión, la banda se quedó sobre el campo y un operario del estadio lo recogió para subastarlo para fines benéficos. Esta vez tras tirarlo lo recogió y se lo llevó para el vestuario. A pesar de no dejarlo abandona no se libró de las críticas ya que consideraban que era reincidente en un acto que ya sabía que no era aceptado por la afición.