Sólo un equipo, Italia, tocó la gloria tras ganar la Eurocopa . Pero a lo largo de 51 encuentros, muchos equipos, entrenadores y jugadores merecieron, por diferentes motivos, entrar en la lista de los protagonistas del torneo. Desde Christian Eriksen a Cristiano pasando por Luis Enrique, Gareth Southgate, Gianluigi Donnarumma o Karim Benzema , hasta un total de diez coparon la lista de los nombres que no pasaron desapercibidos:

Su caída a plomo recordó a tragedias como la de Antonio Puerta, Marc-Vivien Foé (Camerún), Muklós Fehér (Benfica), que fallecieron durante un partido de fútbol. Afortunadamente, Erikson sobrevivió y la Eurocopa no se tiñó de luto. Su equipo le homenajeó con un gran torneo. Alcanzó las semifinales y cada partido y victoria se la dedicaron al jugador del Inter.

Individualmente, Cristiano Ronaldo firmó un torneo más que aceptable con cinco dianas en cuatro partidos . Aunque tres de ellas fueron de penalti, no le restan mérito a los récords que consiguió con sus goles a Hungría, Alemania y Francia.

Con los últimos dos tantos que marcó al conjunto galo, alcanzó los 109 goles con su selección e igualó al iraní Ali Daei, que llegó a esa misma cifra en los 149 partidos que disputó en su carrera. Además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Eurocopas con 14 tantos y de las Eurocopas de los Mundiales juntos con 21 tras superar a Miroslav Klose. Al final, sus marcas, no sirvieron mucho a Portugal, eliminada por Bélgica en octavos.

El delantero del Leverkusen dejó con la boca abierta al planeta fútbol con un zurdazo impresionante desde el centro del campo que alcanzó la red de la portería defendida por David Marshall gracias a un efecto endiablado que encumbró su obra de arte. Después, marcaría otros cuatro tantos en el torneo para igualar a Cristiano Ronaldo en la tabla de máximos goleadores. Sin embargo, el título se lo llevó el portugués gracias a una asistencia que no consiguió el checo.

A sus 34 y 36 años, respectivamente, los dos centrales del Juventus demostraron que no hay límite de edad para triunfar. Ambos apuntalaron la defensa de Italia y jugaron a un nivel que ralló la perfección. "Ahora nos iremos de vacaciones juntos y yo convenceré a Chiellini para que siga hasta el próximo Mundial", dijo Bonucci después de levantar el título. Parece que aún tienen cuerda para rato.

Dos laterales largos, el danés Joakim Maehle y el suizo Steven Zuber, recuperaron el arte de los extremos que muchas veces escasea y que de vez en cuando asoma la cabeza para demostrar que el fútbol pegado a línea de banda no se ha extinguido . Y, si en la Eurocopa hubo dos jugadores que no pasaron desapercibidos, fueron ellos.

El jugador del Real Madrid volvió a su selección después de años ausente por el "caso Valbuena". Deschamps acertó con su vuelta. El delantero galo mostró su mejor nivel, dejó cuatro goles, alguno de ellos marca de la casa como el que hizo a Suiza con un control imposible y cerró su temporada con 34 tantos, la segunda mejor de su carrera. Con contrato hasta el Mundial de Catar 2022, Deschamps podría volver a contar con un hombre que no defraudó.

Hacía mucho tiempo que Inglaterra no llegaba lejos en dos grandes competiciones consecutivas. Hay que remontarse a su Mundial de 1966, cuando ganó su único título, y a la Eurocopa de Italia 1968, cuando alcanzó las semifinales, para ver a un equipo con similares prestaciones como el que ha creado Gareth Southgate, que también dirigió al cuadro británico hasta las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

Huérfana de una identidad, con muchas frustraciones por no poder explotar a sus mejores jugadores y tras décadas sin encontrar un estilo, Southgate ha dotado a Inglaterra de un ADN reconocible con cuatro puntos: juego con balón, sin posesión, flexibilidad táctica y transiciones. Y todo ello, de forma integrada en todas las categorías inferiores del fútbol inglés. A partir de 2017, los frutos no han tardado en llegar: se proclamaron campeones de los Mundiales sub-20 y sub 17 y de la Eurocopa sub-19. Una generación de futbolistas británicos se ha amoldado al estilo de Southgate, el arquitecto la nueva Inglaterra.