Dani Olmo y Morata condenan con sus fallos a la Selección Española: La tanda de penalti al completo

Un partido impactante entre Italia y España que acabó en una tanda de penalti. La lotería de los once metros en un encuentro que tuvo toda la épica posible, después de una primera parte en la que la Selección Española dominó la pelota pero no pudo concretar y lograr el gol. En el segundo tiempo, Chiesa adelantó a los italianos en un contragolpe y Morata igualar el choque para ir a una prórroga en la que no se movió el marcador.