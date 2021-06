Cristiano Ronaldo falla a puerta vacía: no se espera el centro y manda el balón a las nubes

Portugal no podía fallar ante Hungría en el primer partido del grupo F y salió a por el gol. La selección lusa llegó con peligro al área y la mejor ocasión de la primera parte fue para Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes se hizo hueco para poner un centro desde la izquierda y Cristiano Ronaldo llegó como una locomotora, pero se encontró con un balón que no esperaba y no pudo orientarlo.