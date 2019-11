Luis Enrique, sobre España en la Eurocopa 2020: "España es una de las favoritas. La afición se va a ilusionar"

"Nosotros tenemos una manera diferente de trabajar diferente a otros 'staffs' técnicos que he podido conocer. Lo de segundo entrenador, tercer entrenador queda muy bien para la presentación, pero todos los que están detrás de mí deciden muchas cosas. Yo soy el que tomo la decisión final. Me encanta compartir, me encanta su opinión y luego tomo yo la decisión final", dijo sobre los entrenadores que le ayudarán a preparar la Eurocopa. Recordamos que su segundo entrenador es Jesús Casas, y su tercer entrenador y analista es Aitor Unzué.