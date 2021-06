"La situación tiene un grado tal de seriedad que debe de ponerse en manos de la policía. Insultar y amenazar de muerte a quien sea , pero mas a familiares o niños es un delito grave y no tiene ninguna importancia lo que yo pueda decir en una rueda de prensa prepartido. Se debe poner en manos de la policía y debe ser corregido de manera rotunda", aseguró.

No quiso pronunciarse más sobre este tema, pero sí dejó claro que el equipo es una piña y que cualquiera de los futbolistas de La Roja pueden ser titulares: "Me gusta tanto mi equipo y la plantilla que cualquiera de los 24 jugadores me da garantías para jugar unos octavos de final".