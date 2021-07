Previa Suiza - España: la Roja es favorita en el primer partido de cuartos de final

Precisamente, el portero internacional español del Athletic Club aseguró en rueda de prensa fue un "'subidón'" de moral para él recibir el apoyo de la afición tras su error en el primer gol contra Croacia, y cree que su buen partido global se debe a que quería mostrar que su nivel no era el de ese fallo que no evitó el triunfo español y el pase a cuartos.

"Nos podíamos haber ido a casa con mal sabor de boca, pero darle la vuelta todos juntos dio muestra de la personalidad que tiene este equipo y de lo grandes que somos", comentó. El guardameta cree además que los grandes grupos "se forjan en las adversidades". "Lo que me han arropado en el vestuario dice mucho del grupo que tenemos. Los veteranos dicen que estas competiciones las ganan los equipos, no las selecciones. Somos un equipo, no sé dónde llegaremos pero se ve que estamos unidos, y que vamos a ir todos juntos", auguró. Ahora espera Suiza en cuartos de final.



Posible once titular: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba/Gayà; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia