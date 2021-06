Suecia se clasifica a octavos como primera: Lewandowski hace un partido espectacular pero Polonia queda eliminada (3-2)

El gol más rápido de esta Eurocopa

A pesar de estar en la siguiente fase, Suecia salió con todo en un once que no guardaba nada para el próximo partido. Los jugadores de Jan Andersson querían quedar primeras de grupo y en la primera jugada lo demostraron, el balón llega al área de Szczesny y con un remate cruzado, Emil Forsberg abría la lata con el gol más rápido de esta Eurocopa a los 82 segundos y el segundo más veloz de la historia de la competición.

El primer tanto del partido obligada a Polonia a no guardarse nada para seguir en la Eurocopa, pero Suecia no se lo estaba poniendo fácil, quedar segundo significaba enfrentarse a la Croacia de Luka Modric, algo que daba la sensación que querían evitar a toda costa los suecos. Las defensas estaban siendo muy serias y no había ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, el balón estaba en el medio campo cambiando de bando, pero cuando se acercaban a las inmediaciones del área no pasaba nada destacable.