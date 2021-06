Busquets da un paso al frente en la Selección: "Soy el que tiene que estar en momentos puntuales"

El centrocampista del FC Barcelona fue preguntado por cómo ha gestionado la selección española esta primera fase de la Eurocopa y aseguró que "no" le han molestado las críticas. "No, sabemos que el fútbol es así, estamos abiertos a las críticas" , apuntó.

El primer gran reto pasa por derribar a Croacia

En relación a Croacia , el rival de octavos de final el próximo lunes, 'Busi' cree que no harán muchos cambios. "No sé si jugarán diferente, un pelín más, pero tampoco creo que vayan a jugar de tú a tú o se vayan a ir como locos a presionar arriba. Ya hemos jugado varias veces contra ellos. Es un rival difícil", avisó.

En otras cuestiones, Busquets desveló que vivió "una situación muy difícil" tras dar positivo por coronavirus. "Fueron once días, que parece que sean pocos, pero a mí se me hicieron muy largos. Desde que salí de aquí el camino en la ambulancia fue muy duro...", relató.

"No te lo crees, no sabes que has hecho para poder tenerlo y luego pues pasan los días en los que rezas porque no le pase a ningún compañero. Dejar a un compañero sin Eurocopa por ti, sería muy duro y lo llegué a pensar", agregó Busquets.