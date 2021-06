Su gran éxito con la Selección

Que juegue Fabián en sinónimo de que a España le va a ir bien. De los once partidos que ha disputado con 'La Roja' ninguno se ha perdido. "Esperemos que siga así y que cada vez que juegue no perdamos. Es importante ese dato pero sobre todo contento porque de pequeño sueñas con la selección pero lo ves muy lejano. No imaginas que un día puedas estar representando a tu país y, al final, cuando me llegó la oportunidad vivía un sueño, no me lo creía. Cuando llegué es un día que nunca olvidaré, lo había luchado durante toda mi vida y recogía esos frutos".