Pablo Sarabia , futbolista del París Saint-Germain, no ocultó su sorpresa al ver su nombre entre los 24 elegidos para disputar la Eurocopa 2020 con la selección española y reconoció que estaba a punto de irse de vacaciones con su pareja cuando se produjo "un giro de los acontecimientos".

"No me lo esperaba", dijo desde la concentración Sarabia. "Me enteré en el coche, estaba con mi novia cuando recibí una llamada, la miré y en ese momento creía que nos íbamos de vacaciones, pero hubo un giro de los acontecimientos. Nos emocionamos mucho porque es una gran oportunidad para todos. Encantado de recibir esa llamada", explicó a los medios de la selección.