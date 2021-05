Sergio Ramos se queda sin Eurocopa: Luis Enrique no cita al capitán de España

Con apenas cinco partidos jugados en este año 2021, Sergio Ramos no estará en la próxima Eurocop a. El capitán del Real Madrid ha visto como Luis Enrique ha confirmado las dudas sobre su rendimiento físico que había en la Federación Española. El seleccionador ha explicado que el sevillano “ no ha podido competir en esta temporada en las condiciones adecuadas , ni tan siquiera entrenar con el grupo. Es difícil y duro, siempre ha ayudado a la selección”.

“Siempre busco el beneficio del grupo, le he recomendado ser egoísta y que recupere su nivel” ha puntualizado Luis Enrique. El asturiano comunicó a Ramos en la tarde del domingo telefónicamente su ausencia del equipo nacional.

En la lista de 24 de España se da la circunstancia que por primera vez en la historia no hay ni un futbolista del Real Madrid. “No hago la lista para que estén contentos unos clubes u otros. Hago lo que considero oportuno. Lamento que no estén Ramos y Carvajal por sus lesiones esta temporada” ha puntualizado el seleccionador.