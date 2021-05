Luis Enrique, sobre la ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa 2020: “No fue una conversación fácil"

Luis Enrique no convocó a Sergio Ramos para la Eurocopa 2020 . El seleccionador explicó la decisión y su llamada por teléfono al capitán de la Selección para comunicarle personalmente por qué no ha sido citado para el próximo campeonato de Europa. Ramos se pierde así un gran torneo con la Selección y el seleccionador explicó el motivo y lo más que le ha sabido dejar fuera al capitán de La Roja .

“Nuestro capitán, que he decido que no esté en el Europeo porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No ha sido fácil. Ayer tuve una conversación telefónica con él y me sabe mal. Es una decisión complicada pero siempre busco la mejor solución para el grupo. Le recomendé que se recupere al 100% para seguir jugando en su club y en la Selección en un futuro", dijo el seleccionador antes de empezar la rueda de prensa.