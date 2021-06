Luis Enrique no se lo podía creer: La lamentación con la botella después del error de Unai Simón

No comenzó bien el partido para España en los octavos de final de la Eurocopa, primero Koke perdonó un mano a mano tras un gran pase de Pedri. Más tarde el mediocentro del Barcelona mandó el balón a su portero y Unai Simón no controlo bien, un error enorme que costó el primer gol del partido a España. Croacia se adelantaba tras ese fallo del guardameta de la Selección Española. Luis Enrique no se lo podía creer y se tapaba los ojos con la botella de agua.