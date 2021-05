Arranca el desafío de Luis Enrique: España busca volver a la gloria tras probar a 58 futbolistas

El equipo no pasó de la primera ronda en el país suramericano, cuando defendía la corona mundial conseguida cuatro años antes en Suráfrica 2010, y no avanzó más allá de octavos de final en la siguiente cita continental en Francia 2016, cuando había sido el campeón de las dos anteriores , en 2008 y 2012, desplazada de su trono con una derrota irrebatible contra Italia (2-0) en París.

Sin excusas ni matices, España ya no es lo que era en los grandes torneos , cuando enlazó aquellos seis años como referencia mundial, no sólo por sus títulos, sino también por su fútbol, por su forma de imponerse en el triunfo, por su incontestable capacidad y por una colección de futbolistas que hoy parecen inigualables en la 'Roja'.

OCHO JUGADORES, DE LA PRIMERA LISTA A LA EUROCOPA 2020

UN RECORRIDO DE 58 FUTBOLISTAS

Han sido cuatro porteros, diez centrales, once laterales, once medios centros, quince atacantes (media puntas, extremos o segundos delanteros), seis delanteros y un hombre tan polivalente como Marcos Llorente , de imprecisa ubicación, porque ha sido llamado como lateral y porque en el Atlético juega de interior, extremo o atacante para transformarse en un goleador este curso: 12 tantos.

"No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado pero están lesionados. Hay bajas notables", expuso el técnico el pasado lunes, cuando comunicó su elección.